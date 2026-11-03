Эксперт заявил, что лазер от дронов у резиденции Трампа разместили из-за выборов Дандыкин: лазер против дронов у резиденции Трампа разместили из-за выборов

Москва3 ноя Вести.Возле резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде развернули боевую лазерную установку LOCUST для защиты от дронов в связи с предстоящими выборами. Об этом ИС "Вести" заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Это позволяет, в принципе, выжигать все нутро беспилотника, и он падает. Все это связано и с выборами,... и с тем самолетом, который, в общем-то, по несчастью, недалеко от резиденции от поместья Трампа упал. И соответственно, конечно же, с предстоящим в скором времени саммитом "двадцатки" они тренируются, учитывая то, что покушения и до второго президентства Трампа были сказал эксперт

Ранее ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН (ИСКРАН) Артур Демчук заявил, что Трамп не сможет переизбраться на новый срок, но доработает до конца без импичмента.