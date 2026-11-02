Москва2 ноя Вести.У резиденции президента США Дональда Трампа Мар-А-Лаго развернули несколько зенитно-ракетных комплексов Avenger из соображений безопасности. Их появление - не рядовое событие, заявил автор ИС "Вести" Валентин Богданов в своем канале в MAX.

Журналист предположил, что ЗРК появились там "не просто так", указав на недавнюю катастрофу самолета Learjet 60.

В аэропорту имени Дональда Трампа в Вест-Палм Бич накануне развернули три мобильных ЗРК малой дальности AN/TWQ-1 Avenger на шасси Hamvee. Еще два поставили на барже прямо рядом с Мар-А-Лаго. Сегодня камнем с высоты 36 000 футов (это примерно 11 000 метров) над городком Гринейкерс (это 7 км от аэропорта имени Трампа и в 6 км от его резиденции) камнем с неба падает Learjet 60. Он вылетел из международного аэропорта Остин-Бергстром в Техасе и направлялся в аэропорт Норт-Элеутера на Багамах. Конечно, ракеты Стингер, которыми оснащены Avenger, так высоко не летают. Высота поражения у нее около 4 км. Но ведь ЗРК ставили не просто так, а по запросу секретной службы США, которая ссылалась на условия "повышенного уровня угроз". Тревожно как-то за два-то дня промежуточных выборов сказал Богданов

Ранее сообщалось, что в результате крушения самолета Learjet 60 в жилом районе округа Палм-Бич (штат Флорида) погибли находившиеся на его борту девять человек. На месте падения воздушного судна образовалась крупная воронка и вспыхнул пожар.