ВС США развернули лазерные установки в районе Ормузского пролива NYP: США используют боевые лазерные установки на Ближнем Востоке

Москва25 сен Вести.Соединенные Штаты развернули в районе Ормузского пролива боевые лазерные установки, которые используются для противодействия иранским беспилотникам и ракетам. Об этом пишет газета The New York Post.

Уточняется, что, используя лазерные системы, Пентагон тратит гораздо меньше средств для противодействия ударам Ирана.

Применение лазерных систем стоит гораздо дешевле, чем использование более дорогих кинетических средств поражения, таких как ракеты отмечают в материале газеты

Издание со ссылкой на экспертов разъясняет, что лазерные технологии могут существенно изменить военную логистику и ход боевых действий.

Ранее газета The New York Times сообщила, что логистика Военно-морских сил (ВМС) США на Ближнем Востоке оказалась нарушена из-за ударов Ирана. Подчеркивалось, что американские авианосцы, эсминцы и десантные корабли столкнулись с дополнительной нагрузкой.