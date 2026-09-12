Москва12 сенВести.Президент США Дональд Трамп в видеозаписи на своей странице в социальной сети Truth Social назвал время своего президентства "золотым веком Америки".
Кроме того, в видео показаны записи встреч Трампа с мировыми лидерами, где были показаны записи встречи Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.
В начале видео показаны предвыборные митинги Трампа.
То, что вы сейчас наблюдаете, - это Дональд Трамп на пороге величайшего возвращения в американской политической истории. Мы никогда не видели ничего подобногоговорится в ролике
После этого показаны кадры официального вступления Трампа на пост 47-го президента Соединенных Штатов Америки.
Золотой век Америки начинается прямо сейчас. С этого дня наша страна будет процветать, и ее снова будут уважать во всем мире. Каждый день работы администрации Трампа я буду ставить Америку превыше всегопрокомментировал сам американский лидер
Ранее издание American Conservative написало, что американскому лидеру Дональду Трампу пришло время прекратить помогать Украине из-за риска эскалации.