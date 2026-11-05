Трамп: гостями нового бального зала в Белом доме могут стать Путин и Си Цзиньпин

Трамп упомянул Путина среди возможных гостей будущего бального зала Белого дома Трамп: гостями нового бального зала в Белом доме могут стать Путин и Си Цзиньпин

Москва5 ноя Вести.Возводимый рядом с Белым домом бальный зал станет самым безопасным местом в Вашингтоне, где можно будет принимать мировых лидеров, включая президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

У нас будет просто грандиозное сооружение. Такого еще никогда не было … Говорят, что с точки зрения конструкции, это — самое прочное из всех зданий, что когда-либо были построены. Его специально так спроектировали, чтобы обеспечить безопасность президентов. Высота потолков превышает 50 футов (более 15 метров – прим. ред.) цитирует американского лидера турецкое агентство Anadolu

Трамп рассказал, что при подготовке проекта основной упор сделали на усиленные защитные конструкции и бронированное остекление боковых стен.

Глава Белого дома добавил, что пол бального зала будет особо прочным, потолок "защищен от дронов и ракет", а все пространство под конструкцией специально спроектировано с соблюдением особых мер защиты, что позволит проводить в бальном зале важные мероприятия.

Когда мы будем ужинать, 2 или 2,5 тысячи гостей, все будут в полной безопасности … Это будет самое безопасное место. Здесь смогут присутствовать мировые лидеры, здесь сможет сидеть ваш президент заявил Трамп, обращаясь к журналистам

По мнению главы Белого дома, завершенный проект бального зала станет заметным дополнением к архитектурному облику столицы Соединенных Штатов.

После инаугурации в начале 2025 года Трамп инициировал масштабную реконструкцию Белого дома, в ходе которой были добавлены элементы декора с использованием золота.

После Трамп инициировал масштабную реконструкцию официальной резиденции главы государства, включая золотую отделку. Из различных ведомств в резиденцию свозили антиквариат, который приглянулся президенту. Чтобы создать новый бальный зал, было частично демонтировано восточное крыло здания.