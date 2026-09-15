Forbes: состояние Трампа после победы на выборах в 2024 году выросло до $7 млрд

Состояние Трампа после победы на выборах выросло до $7 млрд Forbes: состояние Трампа после победы на выборах в 2024 году выросло до $7 млрд

Москва15 сен Вести.Состояние президента США Дональда Трампа после победы на президентских выборах 2024 года увеличилось на 2,7 млрд долларов, достигнув семи миллиардов долларов. Такие цифры привело издание Forbes.

Из материала следует, что американский лидер смог увеличить свое состояние за счет прибыли от криптовалютных проектов и зарубежных сделок.

По оценкам, президент после победы на выборах в 2024 году стал богаче на 2,7 миллиарда долларов..​​​. Семь миллиардов долларов, согласно нашим последним подсчетам, обновленным в сентябре говорится в материале

В американской истории, как отмечается в статье, никто не сумел заработать столько денег на политике.

Большую часть состояния Трампа, по данным журналистов, составляет криптовалюта и ликвидные активы. Их стоимость доходит до 2,4 млрд долларов. Еще 1,8 млрд долларов американскому лидеру приносят гольф-клубы и места отдыха.

Инвестиции главы Белого дома в недвижимость издание оценивает в 1,1 млрд долларов. Стоимость материнской компании принадлежащей Трампу соцсети Truth Social — Trump Media & Technology Group Corp — составляет еще один миллиард долларов.

Личный бренд Трампа, как следует из материала, благодаря лицензированию, приносит американскому лидеру еще 700 миллионов долларов.