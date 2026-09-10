Инвестиции Трампа в нефть подорожали с начала конфликта с Ираном CNBC: стоимость активов Трампа в девяти компаниях выросла на $1,5–4,4 млн

Москва10 сен Вести.Стоимость инвестиций президента США Дональда Трампа в акции нефтегазовых компаний выросла на миллионы долларов с начала военной операции против Ирана. Об этом сообщил телеканал CNBC, проанализировав финансовые декларации американского лидера.

В инвестиционном портфеле Трампа находятся акции девяти компаний нефтегазового сектора. По данным телеканала, с 27 февраля по 31 августа стоимость этих активов увеличилась на $1,5–4,4 млн.

CNBC отмечает, что не обнаружил "каких-либо свидетельств инсайдерской торговли" при заключении сделок с акциями этих компаний.

В портфеле Трампа, согласно финансовым декларациям, находятся акции Chevron, ConocoPhillips, Exxon Mobil, Kinder Morgan, Marathon Petroleum, Occidental Petroleum, Phillips 66, Valero Energy и Williams Companies.

При этом последняя зафиксированная операция по покупке или продаже акций этих девяти компаний с инвестиционных счетов Трампа состоялась 29 июня. Телеканал не обнаружил признаков того, что сделки могли быть связаны с использованием инсайдерской информации.

В июле The Washington Post сообщила о беспрецедентном росте состояния Трампа за предыдущий год среди американских президентов. Позднее Трамп в интервью CNBC отверг связь увеличения своего состояния с пребыванием во главе американской администрации.

По словам президента США, в настоящее время его бизнесом управляют его дети.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты намерены запретить с 29 сентября поставки в страну некоторых видов алкоголя, молочной продукции и мотоциклов из Канады.