Трамп раскритиковал ExxonMobil и Chevron за прибыль на фоне конфликта с Ираном

Трамп недоволен нефтяниками, заработавшими "много денег" на войне с Ираном Трамп раскритиковал ExxonMobil и Chevron за прибыль на фоне конфликта с Ираном

Москва4 авг Вести.Президент США Дональд Трамп выразил недовольство деятельностью крупнейших американских нефтяных компаний ExxonMobil и Chevron, значительно увеличивших доходы на фоне скачка цен на нефть из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке, сообщает агентство Bloomberg.

Эти компании "зарабатывают слишком много денег", отметит Трамп и призвал их "вернуть часть денег населению", снизив стоимость бензина на заправках.

Мне это не нравится. Я должен сказать это последним, потому что я большой сторонник свободного предпринимательства, и ничто не может сравниться с ним. Вы удивлены, что я это говорю? Я скажу громко и ясно: мне это не нравится приводит Bloomberg слова Трампа

Прибыль ExxonMobil и Chevron выросла во II квартале 2026 года более чем в два раза благодаря колебаниям цен на мировом энергетическом рынке. Однако компании предпочли не инвестировать полученные средства, а направить их на погашение долгов.