Минюст США: жительницу Алабамы арестовали за угрозы в адрес Трампа через соцсети

Американку арестовали за угрозы застрелить Трампа Минюст США: жительницу Алабамы арестовали за угрозы в адрес Трампа через соцсети

Москва23 окт Вести.Министерство юстиции США арестовало жительницу штата Алабама по обвинению в угрозах в адрес президента страны Дональда Трампа, которые она распространяла через социальные сети. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте ведомства.

36-летнюю Меган Лоррейн Утц из округа Лодердейл обвиняют по двум пунктам: угрозы в адрес президента США и передача сообщения насильственного характера между штатами.

Согласно обвинительному заключению, 5 октября 2026 года Утц разместила в Facebook (принадлежит Meta, запрещена в РФ) пост с угрозами по поводу предстоящего визита Трампа в Алабаму на футбольный матч, который должен был состояться 10 октября.

Я застрелю его, если он посмеет написала женщина

Уже на следующий день спецслужбы и полиция города Флоренс нашли Утц. Женщину арестовали за совершение правонарушения, связанного с преследованием посредством отправки сообщений, сказано на сайте минюста.

Расследованием дела занимается ФБР совместно с Секретной службой и местной полицией.

Ранее стало известно, что получена новая информация по делу о покушении на Дональда Трампа в 2024 году.