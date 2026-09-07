CNBC: вооруженный человек в Огайо напал на кандидата в губернаторы

Вооруженный мужчина попытался напасть на кандидата в губернаторы штата Огайо CNBC: вооруженный человек в Огайо напал на кандидата в губернаторы

Москва7 сен Вести.Вооруженный мужчина попытался напасть на кандидата в губернаторы штата Огайо (США) от Демократической партии Эми Эктон на ярмарке в городе Кэнфилд, сообщает телеканал CNBC.

Мужчина сбил с ног нескольких участников ярмарки, пытался убежать, но его арестовали.

Эктон не пострадала, но представители штаба заявили, что пострадало несколько человек отмечает CNBC

Эдди Буллок, директор по связям с общественностью предвыборного штаба Эктон, подчеркнул, что кандидат благодарна правоохранителям за быстрые и решительные действия.

Между тем прокуратура Лос-Анджелеса заявила об аресте автора подкастов по обвинению в угрозах президенту США Дональду Трампу. Автору грозит до 12 лет тюремного заключения, если его признают виновным по всем статьям.