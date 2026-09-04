Москва4 сенВести.Прокуратура Лос-Анджелеса заявила об аресте автора подкастов по обвинению в угрозах американскому лидеру Дональду Трампу.
Бенджамину Азарии Саутвурту, как отмечается, грозит до 12 лет тюремного заключения, если он будет признан виновным.
Саутвурт, 40 лет, был арестован по трем обвинениям, включающим угрозы убийством президенту Трампу, а также киберпреследование и домогательстваговорится в сообщении местной прокуратуры в соцсети X
Ранее американский лидер заявил, что сталкивается с множеством угроз, о которых не знают СМИ.