Автора подкастов арестовали в США по обвинению в угрозах Трампу

Подкастера арестовали в Лос-Анджелесе за угрозы Трампу Автора подкастов арестовали в США по обвинению в угрозах Трампу

Москва4 сен Вести.Прокуратура Лос-Анджелеса заявила об аресте автора подкастов по обвинению в угрозах американскому лидеру Дональду Трампу.

Бенджамину Азарии Саутвурту, как отмечается, грозит до 12 лет тюремного заключения, если он будет признан виновным.

Саутвурт, 40 лет, был арестован по трем обвинениям, включающим угрозы убийством президенту Трампу, а также киберпреследование и домогательства говорится в сообщении местной прокуратуры в соцсети X

Ранее американский лидер заявил, что сталкивается с множеством угроз, о которых не знают СМИ.