Москва5 авгВести.Баллотирующийся в Палату представителей Конгресса США от Демократической партии Кирилл Басин, выходец с Украины, задержан за драку с ножом на Гавайях, сообщает местное издание Honolulu Civil Beat.
Случай произошел на пляже острова Мауи, когда 61-летний мужчина попросил 40-летнего Басина сделать музыку потише. В ответ кандидат в конгрессмены выступил в адрес мужчины и его супруги с угрозой застрелить их.
В дело вмешался прохожий, после чего конфликт перешел в стычку, в ходе которой Басин достал нож. Впоследствии он попытался избавиться от оружия, выбросив его в океан. Видео стычки появилось в соцсетях.
По данным газеты The New York Post (NYP), Басин хотел ударить одного из участников перепалки стулом, однако мужчина успел нанести превентивный удар и сбить Басина с ног.
Уроженцу Украины предъявлены два обвинения в угрозе насилия с целью запугивания. Суд отпустил Басина под залог в размере $1 млн.
Полиция утверждает, что это не первый случай подобного поведения Басина: с мая 2026 года его арестовывали за другие случаи нападения и порчи имущества.
Пентагон представил доклад, в котором упомянут факт задержания украинского коррупционера‑беглеца.