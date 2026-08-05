Кандидат в Конгресс США родом с Украины задержан на Гавайях за драку

Баллотирующийся в Конгресс США выходец с Украины задержан на Гавайях за драку Кандидат в Конгресс США родом с Украины задержан на Гавайях за драку

Москва5 авг Вести.Баллотирующийся в Палату представителей Конгресса США от Демократической партии Кирилл Басин, выходец с Украины, задержан за драку с ножом на Гавайях, сообщает местное издание Honolulu Civil Beat.

Случай произошел на пляже острова Мауи, когда 61-летний мужчина попросил 40-летнего Басина сделать музыку потише. В ответ кандидат в конгрессмены выступил в адрес мужчины и его супруги с угрозой застрелить их.

В дело вмешался прохожий, после чего конфликт перешел в стычку, в ходе которой Басин достал нож. Впоследствии он попытался избавиться от оружия, выбросив его в океан. Видео стычки появилось в соцсетях.

По данным газеты The New York Post (NYP), Басин хотел ударить одного из участников перепалки стулом, однако мужчина успел нанести превентивный удар и сбить Басина с ног.

Уроженцу Украины предъявлены два обвинения в угрозе насилия с целью запугивания. Суд отпустил Басина под залог в размере $1 млн.

Полиция утверждает, что это не первый случай подобного поведения Басина: с мая 2026 года его арестовывали за другие случаи нападения и порчи имущества.

Пентагон представил доклад, в котором упомянут факт задержания украинского коррупционера‑беглеца.