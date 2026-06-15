Алимов: Киев и Вашингтон поругались на Генассамблее ООН в феврале

МИД: Украина и США поругались в феврале на Генассамблее ООН Алимов: Киев и Вашингтон поругались на Генассамблее ООН в феврале

Москва15 июн Вести.Представители Киева и его союзников поругались с представителями США на специальной сессии Генассамблеи ООН в феврале 2026 года, заявил замглавы МИД Александр Алимов в интервью РИА Новости.

Представители США вносили в итоговую резолюцию поправки, которые киевский режим посчитал неприемлемыми, отметил Алимов.

Самое интересное состояло в том, что украинцы и их западные спонсоры поругались с американцами приводит РИА новости слова Алимова

Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник отметил, что США проявляют желание участвовать в урегулировании конфликта на Украине, Вашингтон имеет рычаги давления на Европу и Украину.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, что готов воздействовать на Евросоюз в вопросе украинского урегулирования.