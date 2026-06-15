Москва15 июнВести.Представители Киева и его союзников поругались с представителями США на специальной сессии Генассамблеи ООН в феврале 2026 года, заявил замглавы МИД Александр Алимов в интервью РИА Новости.
Представители США вносили в итоговую резолюцию поправки, которые киевский режим посчитал неприемлемыми, отметил Алимов.
Самое интересное состояло в том, что украинцы и их западные спонсоры поругались с американцамиприводит РИА новости слова Алимова
Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник отметил, что США проявляют желание участвовать в урегулировании конфликта на Украине, Вашингтон имеет рычаги давления на Европу и Украину.
Между тем президент США Дональд Трамп заявил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, что готов воздействовать на Евросоюз в вопросе украинского урегулирования.