Жительница ЛНР задержана по подозрению в публичном оправдании терроризма

В ЛНР задержали женщину, оправдывающую террористов в соцсетях Жительница ЛНР задержана по подозрению в публичном оправдании терроризма

Москва6 окт Вести.В Луганской Народной Республике силовики задержали женщину, подозреваемую в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по ЛНР, возбуждено уголовное дело.

Предполагаемая фигурантка - жительница села Подгоровка Старобельского муниципального округа. Правоохранители заинтересовались ею после ее поста в запрещенной соцсети, в котором содержались признаки указанного преступления.

Разместила публикацию, в которой, предположительно, присутствуют военнослужащие террористического сообщества, а также комментарий под видеозаписью… Специалисты выявили в представленных материалах признаки оправдания действий участника террористического сообщества, а также признаки оправдания деятельности организации, признанной террористической… Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 и ст. 92 УПК РФ говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма в интернете.