© СУ СКР по Архангельской области и НАО, Соцсети

Жительница Архангельской области подозревается в финансировании терроризма Жительница Архангельской области арестована за финансирование терроризма

Москва6 окт Вести.Жительница Архангельской области арестована по подозрению в финансировании террористической организации. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

По версии следствия, подозреваемая осуществила 17 финансовых транзакций по переводу денежных средств на счет организации, деятельность которой признана судом террористической и запрещена на территории Российской Федерации, для обеспечения ее деятельности говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В отношении жительницы Приморского округа на основании материалов РУФСБ России по Архангельской области возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма).

В настоящее время фигурантка арестована, устанавливаются все детали преступления.