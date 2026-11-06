Суд в Москве арестовал женщину за содействие террористической деятельности Вплоть до пожизненного лишения свободы грозит россиянке за перевод денег "Азову"

Москва6 ноя Вести.Суд в Москве арестовал обвиняемую в финансировании террористической деятельности за перевод денег в феврале 2022 года украинскому полку "Азов" (признана террористической организацией и запрещена в РФ), передает РИА Новости со ссылкой на документы инстанции.

Суд проверил наличие достаточных данных, указывающих на событие преступления, и оценил их как достаточные для обоснованного предположения о возможной причастности обвиняемой к совершению инкриминируемого ей деяния сказано в решении

В судебных документах говорится, что россиянка в феврале 2022 года перевела деньги запрещенной в РФ организации. Она обвиняется в содействие террористической деятельности, санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.