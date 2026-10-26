Мать восьмерых детей арестована за финансирование терроризма в Москве

Многодетную москвичку отправили в СИЗО за финансирование терроризма Мать восьмерых детей арестована за финансирование терроризма в Москве

Москва26 окт Вести.Мария Давыдова, 31-летняя мать восьмерых детей (внесена в РФ в перечень террористов), отправлена под арест по обвинению в финансировании террористической деятельности, сообщил ТАСС со ссылкой на документы суда.

Настоящее уголовное дело возбуждено 2 июля 2026 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма) в отношении Давыдовой М. А. говорится в материалах дела

Женщина является самозанятой, не состоит в браке, имеет на иждивении восьмерых детей.