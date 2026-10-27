Суд продлил арест москвичке, обвиняемой в призывах к терроризму Суд продлил арест московской домработнице, призывавшей к терроризму

Москва27 окт Вести.Суд продлил арест москвичке, обвиняемой в призывах к террористической деятельности.

Как сообщает РИА Новости, уголовное дело было возбуждено в июне 2026 года, фигурантка признала вину. Тогда же суд санкционировал ее арест на два месяца.

Продлить срок содержания под стражей до 17 ноября 2026 года говорится в документах, имеющихся в распоряжении агентства

Фабула обвинения не уточняется.

Сообщается, что обвиняемая не состоит в браке, на ее иждивении находится несовершеннолетняя дочь, а сама женщина имеет высшее образование и постоянно работала домработницей.

Ранее фигурантка привлекалась к уголовной ответственности, но не была осуждена.