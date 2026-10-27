Москва27 октВести.Суд продлил арест москвичке, обвиняемой в призывах к террористической деятельности.
Как сообщает РИА Новости, уголовное дело было возбуждено в июне 2026 года, фигурантка признала вину. Тогда же суд санкционировал ее арест на два месяца.
Продлить срок содержания под стражей до 17 ноября 2026 годаговорится в документах, имеющихся в распоряжении агентства
Фабула обвинения не уточняется.
Сообщается, что обвиняемая не состоит в браке, на ее иждивении находится несовершеннолетняя дочь, а сама женщина имеет высшее образование и постоянно работала домработницей.
Ранее фигурантка привлекалась к уголовной ответственности, но не была осуждена.