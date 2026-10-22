Калужскую журналистку осудили за призывы к терактам Калужская журналистка приговорена к 6,5 годам за призывы к терактам

Москва22 окт Вести.В Калуге вынесен приговор в отношении экс-редактора одного из СМИ. Женщина приговорена к 6,5 годам за призывы к терактам. Об этом со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Калужской области сообщает ТАСС.

По результатам рассмотрения уголовного дела 1-м Западным окружным военным судом фигурантка осуждена по трем эпизодам по ч. 2 ст. 205.2 УК России, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть с половиной лет с отбыванием в колонии общего режима говорится в сообщении

Журналистку арестовали в апреле 2026 года в Калужской области. Женщина разместила в открытом доступе призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдывала совершенные в России теракты. Уголовное дело завели по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.