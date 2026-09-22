Москва22 сен Вести.Апелляционный военный суд оставил без изменений решение предыдущей инстанции о заочном приговоре в отношении супругов Валуевых из Махачкалы, признанных виновными в финансировании украинского националистического батальона "Азов" (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные суда.

Суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты Валуевых. Судебный акт первой инстанции в отношении осужденных оставлен без изменения приводит агентство слова своего собеседника

В июне 2026 года Южный окружной военный суд заочно приговорил Дмитрия и Надежду Валуевых к 18 и 17 годам лишения свободы по статье о терроризме. Согласно выводам суда и следствия, муж и жена, находясь в США, создали некоммерческие организации, через которые собирали деньги на покупку дронов для украинских- боевиков. Также они пытались объединить проживающих в Штатах граждан РФ для участия в протестных акциях против проведения СВО и для помощи ВСУ.