Жительница Сочи задержана за оправдание проукраинских террористов Сторонница националистической идеологии Украины задержана в Сочи

Москва18 ноя Вести.Жительница Сочи 32 лет задержана по делу о публичном оправдании деятельности проукраинских террористических организаций, сообщил ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Краснодарскому краю.

В сообщении уточнили, что сочинка, будучи сторонницей националистической идеологии Украины, со своего аккаунта размещала в публичном Telegram-канале комментарии, в которых оправдывала терроризм.

Указанные комментарии были доступны для свободного просмотра и ознакомления неограниченному кругу лиц. Факты публикаций с провокационным содержанием задокументированы рассказали в ведомстве

Там также уточнили, что лингвистическая экспертиза сообщений подтвердила наличие в них оправдания террористической деятельности.