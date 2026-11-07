Москва7 нояВести.Незаконный иммигрант из Венесуэлы, угрожавший убить президента США Дональда Трампа, задержан около Белого дома, сообщает телеканал Fox News.
Сотрудники Секретной службы подошли к мужчине после того, как заметили, что он странно ведет себя в автомобиле. Подозреваемый признался офицерам, что голоса в голове приказали ему убить Трампа.
Незаконный иммигрант из Венесуэлы арестован в четверг около Белого дома. Он угрожал убить президента Дональда Трампаотмечает Fox News
При мужчине обнаружена винтовка, два пистолета и патроны.
Министерство юстиции США арестовало жительницу штата Алабама по обвинению в угрозах в адрес Трампа, которые она распространяла через социальные сети.