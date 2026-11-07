У Белого дома задержан иммигрант из Венесуэлы, угрожавший убить Трампа Fox News: в США задержали иммигранта, угрожавшего убить Трампа

Москва7 ноя Вести.Незаконный иммигрант из Венесуэлы, угрожавший убить президента США Дональда Трампа, задержан около Белого дома, сообщает телеканал Fox News.

Сотрудники Секретной службы подошли к мужчине после того, как заметили, что он странно ведет себя в автомобиле. Подозреваемый признался офицерам, что голоса в голове приказали ему убить Трампа.

Незаконный иммигрант из Венесуэлы арестован в четверг около Белого дома. Он угрожал убить президента Дональда Трампа отмечает Fox News

При мужчине обнаружена винтовка, два пистолета и патроны.

Министерство юстиции США арестовало жительницу штата Алабама по обвинению в угрозах в адрес Трампа, которые она распространяла через социальные сети.