В Висконсине патрульного задержали за нелегальное пребывание в США

В США задержали патрульного - нелегала В Висконсине патрульного задержали за нелегальное пребывание в США

Москва7 ноя Вести.Сотрудник правоохранительной системы штата Висконсин задержан Службой миграционного и таможенного контроля (U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE) по обвинению в незаконном пребывании в США, сообщает телеканал ABC.

Патрульному Аарону Ван Дер Мерве грозит высылка в Южную Африку, уточнил защитник задержанного.

Мерве, которому 21 год, задержан в аэропорту, где он ожидал посадки на внутренний рейс, отмечает ABC.

По словам защитника задержанного, Мерве прибыл в США ребенком и семь лет ждал интервью в связи с запросом о статусе беженца. Его разрешение на работу якобы действует до 2030 года.

Однако иммиграционные власти указывают, что задержанный прибыл в США в 2019 году и через несколько месяцев должен был покинуть страну.

Телеканал утверждает, что Мерве работает патрульным, однако не приводит подробностей его правоохранительной работы.

В министерстве внутренней безопасности США заявили, что незаконный иммигрант из Мексики Абрахам Эрмосильо Альварес оказался организатором несостоявшегося нападения беспилотников на участников турнира UFC в Белом доме.