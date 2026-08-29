В США задержали выступавшего за массовые депортации британского активиста Власти США намерены выдворить британского сторонника депортации Майло Яннопулоса

Москва29 авг Вести.Власти США задержали в штате Луизиана крайне правого британского активиста Майло Яннопулоса и готовят его выдворение из страны, сообщает телерадиокорпорация BBC.

По сведениям Министерства внутренней безопасности США, 41-летний британец прибыл в Америку в 2019 году, однако не покинул страну после истечения разрешенного срока пребывания, тем самым нарушив иммиграционное законодательство.

Задержание Яннопулоса провели сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля (United States Immigration and Customs Enforcement, ICE), отмечает BBC.

Яннопулос поддерживал рейды иммиграционной службы и предлагал предоставить ее сотрудникам полный иммунитет при исполнении обязанностей.

Кроме того, активист выступал за высылку миллионов иностранцев и немедленную депортацию всех, кто не способен подтвердить законность своего пребывания в США.

Ранее в Белом доме заявили, что США прекращают предоставлять убежище иммигрантам.