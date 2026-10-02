Москва2 окт Вести.Сотрудникам Иммиграционно-таможенной службы США (ICE) запретили участвовать в скоростных автомобильных погонях и позволили останавливать транспорт только после прохождения спецподготовки, сообщает агентство Associated Press (AP).

Оно ссылается на документ, подписанный исполнительным директором ICE Маркосом Чарльзом 30 сентября. Согласно нему, служба прямо запрещает сотрудникам подразделения депортационных операций преследовать автомобили, которые не остановились по требованию. Вместо этого агентам предписано фиксировать данные машины для дальнейшего расследования.

Как отмечает AP, c прошлого года агенты ICE открывали огонь в подобных ситуациях более десятка раз, погибли как минимум четыре человека, еще несколько получили ранения. После гибели водителей в штатах Мэн и Техас в июле служба уже приостанавливала большинство остановок транспорта, но на следующий день президент США Дональд Трамп в соцсетях потребовал их продолжить, назвав "одним из важнейших и эффективных инструментов ICE по борьбе с преступностью".

По новым правилам, машины ICE при остановке транспорта должны включать мигалки и сирены, а все находящиеся на месте агенты – носить и включать нательные камеры. Проводить саму остановку разрешено только сотрудникам, прошедшим один из пяти специализированных курсов подготовки. Применять принудительную блокировку автомобиля и шипы для прокалывания шин по-прежнему можно, но тоже только подготовленным агентам.

Документ ICE появился в тот же день, когда на суде по делу о залоге для венесуэльца Уилбера Рафаэля Гарсеса Переса раскрылись подробности его задержания в Остине в сентябре. По версии обвинения, агенты ICE остановили его автомобиль, мужчина попытался скрыться и во время погони ударил одного из преследователей зеркалом авто. Агент открыл по нему огонь и ранил в спину. Оба действовавших агента нарушили бы новые правила: стрелявший в Гарсеса Переса вообще не носил нательную камеру, а у второго агента камера была, но он выключил ее прямо во время погони. Самого Гарсеса Переса обвиняют в нападении на агента, его адвокаты называют предъявленные обвинения "местью".