Москва12 сенВести.Служба иммиграционного и таможенного контроля США (United States Immigration and Customs Enforcement, ICE) с января 2025 года задержала в США более двух тысяч человек, подозреваемых в терроризме, ответило министерство внутренней безопасности США (Department of Homeland Security, DHS) на запрос РИА Новости.
С 20 января 2025 года (с даты инаугурации президента Дональда Трампа - прим. ред.) ICE арестовала 2150 известных террористов или подозреваемых в этомотметили в министерстве
Кроме того, под стражей оказались более 10 тыс. участников банд.
При этом борьба с незаконными иммигрантами является частью контртеррористической работы властей, подчеркнули в ICE.