При Трампе в США арестовали 10 тысяч участников банд и 2150 террористов

В США при Трампе арестовали 2150 террористов и 10 тысяч участников банд При Трампе в США арестовали 10 тысяч участников банд и 2150 террористов

Москва12 сен Вести.Служба иммиграционного и таможенного контроля США (United States Immigration and Customs Enforcement, ICE) с января 2025 года задержала в США более двух тысяч человек, подозреваемых в терроризме, ответило министерство внутренней безопасности США (Department of Homeland Security, DHS) на запрос РИА Новости.

С 20 января 2025 года (с даты инаугурации президента Дональда Трампа - прим. ред​​​.) ICE арестовала 2150 известных террористов или подозреваемых в этом отметили в министерстве

Кроме того, под стражей оказались более 10 тыс. участников банд.

При этом борьба с незаконными иммигрантами является частью контртеррористической работы властей, подчеркнули в ICE.