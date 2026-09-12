В США заявили, что террористы все чаще экспериментируют с ИИ

В США предупредили об освоении террористами генеративного ИИ В США заявили, что террористы все чаще экспериментируют с ИИ

Москва12 сен Вести.Террористы начали осваивать генеративный искусственный интеллект (ИИ), сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство внутренней безопасности США (Department of Homeland Security, DHS).

По данным министерства, террористы используют современные инструменты ИИ для генерации пропагандистских материалов и поиска информации о применении взрывчатки и биооружия.

Достижения в области ИИ и машинного обучения могут ускорить террористическую деятельность, сделать ее более масштабируемой и труднодоступной для обнаружения отмечает министерство

В министерстве отметили, что Служба иммиграционного и таможенного контроля США (United States Immigration and Customs Enforcement, ICE) с января 2025 года задержала в США более двух тысяч человек, подозреваемых в терроризме.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал не делать борьбу с терроризмом заложником геополитического противостояния.