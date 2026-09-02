В Вашингтоне в августе арестованы 17 тысяч человек

Служба маршалов США: в августе в Вашингтоне арестованы 17 тысяч человек В Вашингтоне в августе арестованы 17 тысяч человек

Москва2 сен Вести.Более 17 тыс. человек, в том числе почти 700 несовершеннолетних, арестованы в Вашингтоне (США) в ходе начавшейся в августе правоохранительной операции, сообщает РИА Новости со ссылкой на Службу маршалов США (United States Marshals Service, USMS).

Спецотдел по обеспечению безопасности в Вашингтоне изъял более 2 тыс. единиц незаконного оружия с начала операции в августе​​​. Отдел совершил 17056 арестов, в том числе 35 арестов за убийство приводит РИА Новости выдержку из сообщения Службы маршалов

Порядка 3,5 тыс. человек арестованы за оборот запрещенных веществ, более 1,7 тыс. - за нарушения, связанные с оборотом оружия, 52 человека - по обвинению в преступлениях против половой неприкосновенности.

Почти 700 арестованных не достигли совершеннолетия, еще 96 человек являются участниками банд.