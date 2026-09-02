Во Флориде нашли 163 пропавших ребенка в ходе операции Statewide Shield В США прошла крупнейшая операция по возвращению детей

Москва2 сен Вести.В американском штате Флорида в ходе масштабной операции Statewide Shield с 17 по 21 августа были обнаружены 163 несовершеннолетних, числившихся пропавшими без вести. Об этом сообщает NBC Miami.

Среди найденных детей в возрасте от двух месяцев до 17 лет многие подвергались жестокому обращению, были жертвами эксплуатации или втянуты в преступную деятельность. По фактам нарушений возбуждены три уголовных дела.

Операцию называют одной из крупнейших в американской истории по возвращению детей. Пропавших также обнаружили в шести других штатах, на одной территории США и в 12 странах мира, однако их точное число не уточняется.