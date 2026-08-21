Москва21 авг Вести.В 2025 году Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) провела массовые задержания граждан Ирана и организовала их принудительную высылку - в тот период, когда США и Израиль наносили удары по ядерным объектам исламской республики. На одном из депортационных рейсов рядом с иранцами оказались граждане России и Египта. Об этом сообщает Национальный ирано-американский совет (NIAC), ссылаясь на внутренние документы ICE.

По данным совета, распоряжение о депортации иранцев поступило непосредственно из Белого дома в дни ударов по трем ядерным объектам Ирана в июне 2025 года. Исполнявший тогда обязанности директора ведомства Тодд Лайонс с коллегами занялся вопросом в первоочередном порядке, результатом стал депортационный рейс в сентябре 2025 года. Судебные решения при этом запрещали высылать в республику некоторых из депортируемых.

На борту рейса с иранскими гражданами в сентябре 2025 года находилась группа египтян и россиян говорится в материале NIAC

Организация, с 2002 года отстаивающая права американцев иранского происхождения, подала иск против ICE и через Закон о свободе информации добилась публикации документов. Всего за 2025 год в США задержали не менее 577 граждан Ирана, из них 192 - в июле, что правозащитники назвали "беспрецедентным всплеском репрессий". По словам директора по вопросам политики NIAC Райана Костелло, вскрытая операция "требует ответов от самых высокопоставленных представителей правительства". По сведениям NIAC, организацией высылки занимались исполнявший на тот момент обязанности главы миграционного ведомства Тодд Лайонс и ряд других руководящих сотрудников ICE.

В материале NIAC отмечается, что в нескольких письмах, посвященных логистике, фигурировало участие в операции катарского спецназа внутренней безопасности "Лехвия". Кроме того, по меньшей мере один сотрудник ICE в рамках операции плотно взаимодействовал с секцией интересов Ирана при посольстве Пакистана, при этом он настаивал на включении дополнительных лиц в депортационные списки, ссылаясь на гуманитарные основания.