СМИ рассказали о перчатках-шокерах, закупленных для сотрудников ICE AP: сотрудники ICE смогут использовать перчатки-шокеры, вызывающие боль и страх

Москва6 окт Вести.Перчатки-электрошокеры, которые вскоре смогут использовать агенты Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) США, вызывают у людей, подвергшихся их воздействию, сильную боль и желание подчиниться. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Отмечается, что после применения перчаток даже крупные мужчины прекращали сопротивляться и испытывали усталость.

Перчатки-электрошокеры, которые агенты ICE вскоре смогут использовать против задерживаемых и протестующих, оказались настолько эффективными во время тестов военными, что участники чувствовали сильную боль, немедленно прекращали сопротивление и опасались повторного применения говорится в материале

В ICE, как уточняется, знали о результатах испытаний еще до того, как объявили о закупке перчаток.

Ранее агентство сообщило, что сотрудникам ICE запретили участвовать в скоростных автомобильных погонях. Они могут останавливать транспорт только после прохождения спецподготовки.