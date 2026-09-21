WP: сотрудник ICE выстрелил в мужчину в Остине

Сотрудник службы иммиграционного контроля в США выстрелил в мужчину и ранил его WP: сотрудник ICE выстрелил в мужчину в Остине

Москва21 сен Вести.Сотрудник службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) нанес ранение мужчине в городе Остин в штате Техас, передает газета Washington Post.

Уточняется, что у пострадавшего огнестрельное ранение в области туловища. Он находится в "стабильном, но серьезном состоянии".

Агент службы иммиграционного и таможенного контроля США выстрелил в мужчину и ранил его в Остине говорится в материале

Издание отмечает, что мэр Остина Кирк Уотсон "очень зол" из-за случившегося. Он потребовал предоставить правоохранительным органам штата и города доступ к расследованию.

Ранее стало известно, что сотрудники ICE с января 2025 года задержали в США более двух тысяч человек, подозреваемых в терроризме.