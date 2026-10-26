Живший в канализации американец арестован за преследование детей В США задержали жившего в канализации мужчину, который преследовал детей

Москва26 окт Вести.В американском Балтиморе полиция задержала мужчину, который жил в канализации, за то, что он преследовал и приставал к детям местной жительницы. Об этом пишет Dexerto.

Мужчина, предположительно живущий в канализации, был арестован после того, как мать пожаловалась на него в полицию за то, что он постоянно приставал к ее детям говорится в публикации

По данным издания, в полицию обратилась Юник Уггинс. По словам женщины, она получила тревожный звонок от своей 21-летней дочери, которая утверждала, что к ней приставал мужчина. На вопрос о том, кто это может быть, девушка ответила, что преследователь "из канализации".

Я подхожу к маленькому канализационному люку и слышу, как кто-то поет. Я думаю: "Невероятно". И говорю: "Эй, эй, ты!" А он такой: "Что?" Я говорю: "Оставь моих детей в покое". А он: "Нет, скажи им, чтобы оставили меня в покое". А я говорю: "Они не могут с тобой связываться, ты же в канализации" цитирует портал слова американки

Вскоре мужчину арестовали, после чего отпустили под подписку о невыезде. Ему также выдали судебный запрет на приближение к детям американки.