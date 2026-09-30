Москва30 сен Вести.Очистительная станция поблизости от Вашингтона обратилась к почти двум миллионам жителей с просьбой ограничить количество смывов в туалетах и экономить воду после перебоев с электричеством в комплексе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию-оператора WSSC Water.

Для всех 1,9 миллиона потребителей действует требование использовать воду только для самого необходимого. Настоятельно рекомендуется соблюдать следующие меры: не использовать воду на улице, в том числе для полива, не смывать туалеты после каждого использования, воздерживаться от частого смыва или ограничить это действие, ограничить эксплуатацию стиральных и посудомоечных машин сообщили в компании-операторе очистительной станции

Комплекс на Потомаке, расположенный в 15 километрах от столицы США, столкнулся с нарушениями электроснабжения 29 сентября. Его услуги охватывают два округа Мэриленда, но Вашингтон в эту зону не входит.

В компании WSSC Water заявили, что станция продолжает очистку воды и ее подачу в распределительную сеть. Однако несмотря на то что обстановка стабилизировалась, на объекте продолжаются электромонтажные работы, имеющие критически важное значение.

Станция функционирует на внутренней схеме снабжения, усилия по восстановлению систем продолжаются круглосуточно отметили в WSSC Water

Ранее сообщалось, что полиция Нью-Йорка (NYPD) расследует инциденты, связанные с выходом из канализации людей в касках и спецодежде. Благодаря расследованию детективы NYPD обнаружили, что лица, причастные к инцидентам, являются мигрантами, которые занимаются поиском металлолома и других ценностей в городских коммуникациях. По данным телеканала ABC7NY, первые происшествия подобного рода были зафиксированы летом 2026 года сразу в нескольких районах города, включая Бруклин и Квинс.