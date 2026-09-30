Москва30 сенВести.Очистительная станция поблизости от Вашингтона обратилась к почти двум миллионам жителей с просьбой ограничить количество смывов в туалетах и экономить воду после перебоев с электричеством в комплексе.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию-оператора WSSC Water.
Для всех 1,9 миллиона потребителей действует требование использовать воду только для самого необходимого. Настоятельно рекомендуется соблюдать следующие меры: не использовать воду на улице, в том числе для полива, не смывать туалеты после каждого использования, воздерживаться от частого смыва или ограничить это действие, ограничить эксплуатацию стиральных и посудомоечных машинсообщили в компании-операторе очистительной станции
Комплекс на Потомаке, расположенный в 15 километрах от столицы США, столкнулся с нарушениями электроснабжения 29 сентября. Его услуги охватывают два округа Мэриленда, но Вашингтон в эту зону не входит.
В компании WSSC Water заявили, что станция продолжает очистку воды и ее подачу в распределительную сеть. Однако несмотря на то что обстановка стабилизировалась, на объекте продолжаются электромонтажные работы, имеющие критически важное значение.
Станция функционирует на внутренней схеме снабжения, усилия по восстановлению систем продолжаются круглосуточноотметили в WSSC Water
Ранее сообщалось, что полиция Нью-Йорка (NYPD) расследует инциденты, связанные с выходом из канализации людей в касках и спецодежде. Благодаря расследованию детективы NYPD обнаружили, что лица, причастные к инцидентам, являются мигрантами, которые занимаются поиском металлолома и других ценностей в городских коммуникациях. По данным телеканала ABC7NY, первые происшествия подобного рода были зафиксированы летом 2026 года сразу в нескольких районах города, включая Бруклин и Квинс.