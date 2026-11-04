NYT: в США обсуждают возможность размещения американских военных в Венесуэле

В Белом доме предложили разместить американских военных в Венесуэле NYT: в США обсуждают возможность размещения американских военных в Венесуэле

Москва4 ноя Вести.Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трамп хочет заключить соглашение с Венесуэлой и разместить американских военных в стране. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Администрация Трампа обсуждает заключение соглашения с Венесуэлой, которое заложит основу для возможного долгосрочного пребывания военных США в стране следует из публикации

Как уточняют авторы материала, число солдат и место их расположения пропишут в будущих соглашениях.

Сейчас в посольстве США в Каракасе находятся военный атташе и несколько морских пехотинцев, уточняет New York Times высокопоставленный чиновник из госдепартамента.

Ранее Трамп заявлял, что хочет расширить границы своей страны и присоединить Венесуэлу к США. Он уточнил, что в таком случае в люди будут выбирать не президента, а губернатора.