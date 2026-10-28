Москва28 окт Вести.Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о желании расширить границы своей страны. Теперь он хочет присоединить Венесуэлу. Такое намерение он выразил, выступая перед своими сторонниками на предвыборном митинге в Техасе.

Американский лидер напомнил о растущих инвестициях США в нефтяную отрасль Венесуэлы и отметил, что страна становится все более преуспевающей.

И кто знает, может быть, скоро она станет процветающим 51-м штатом. Это возможно. Давайте сделаем это! сказал Трамп

Он также заявил, что в этом случае в Венесуэле будут выбирать не президента, а губернатора.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что собирается осмотреть в порту Техаса танкер с миллионом баррелей нефти из Венесуэлы.