Трамп заявил, что примет от Венесуэлы "подарочный" танкер с 1 млн баррелей нефти

Трамп заявил о намерении принять от Венесуэлы танкер с миллионом баррелей нефти Трамп заявил, что примет от Венесуэлы "подарочный" танкер с 1 млн баррелей нефти

Москва27 окт Вести.Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен осмотреть в порту Порт-Артур в Техасе танкер с 1 миллионом баррелей нефти, которую Венесуэла якобы передала Вашингтону безвозмездно.

Об этом он рассказал журналистам перед вылетом из Вашингтона, передает телеканал C-Span News.

По словам главы государства, венесуэльская сторона преподнесла нефть в качестве презента, США примут груз и распорядятся им по своему усмотрению.

Мы примем миллион баррелей нефти отметил Трамп

Президент также спрогнозировал резкое снижение мировых цен на нефть в ближайшее время.

Американский лидер подтвердил, что визит к судну входит в программу его поездки по Техасу. Помимо Порт-Артура, в ходе поездки он планирует посетить Корпус-Кристи и Лаббок.

Ранее Трамп рассказал о своем желании повторить успех с венесуэльской нефтью в Иране.