Москва20 сенВести.Секретная служба США арестовала мужчину возле Белого дома, который требовал поговорить с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, сообщает газета The Sun.
По ее сведениям, в субботу сотрудники правоохранительных органов и военные оцепили перекресток рядом с парком Лафайет-сквер недалеко от Белого дома после того, как машина выехала на тротуар возле охранного ограждения.
Неизвестный мужчина был арестован у парка Лафайет-сквер и, как сообщается, требовал встречи с президентомпишет издание
Отмечается, что он потребовал разговора с Трампом после того, как на него надели наручники.