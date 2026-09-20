Мужчина потребовал разговора с Трампом и был арестован Секретной службой США Sun: секретная служба США арестовала мужчину, требовавшего разговора с Трампом

Москва20 сен Вести.Секретная служба США арестовала мужчину возле Белого дома, который требовал поговорить с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, сообщает газета The Sun.

По ее сведениям, в субботу сотрудники правоохранительных органов и военные оцепили перекресток рядом с парком Лафайет-сквер недалеко от Белого дома после того, как машина выехала на тротуар возле охранного ограждения.

Неизвестный мужчина был арестован у парка Лафайет-сквер и, как сообщается, требовал встречи с президентом пишет издание

Отмечается, что он потребовал разговора с Трампом после того, как на него надели наручники.