WP: губернатор Флориды Десантис намерен вновь баллотироваться в президенты США Губернатор Флориды Десантис намерен бороться за пост президента США в 2028 году

Москва7 ноя Вести.Губернатор Флориды Рон Десантис готовится вновь баллотироваться на пост президента США в 2028 году. Он выдвинет свою кандидатуру от Республиканской партии.

По информации газеты The Washington Post (WP), Десантис уже обратился к одному политическому консультанту с предложением участвовать в его предвыборной кампании, а поддерживающий губернатора политический комитет начал сбор средств.

По словам сторонников Десантиса, его решение вновь побороться за пост главы государства продиктовано поражением республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США, прошедших 3 ноября.

Десантис баллотировался на пост президента США в 2024 году. Однако тогда он выбыл из борьбы и выступил в поддержку Дональда Трампа.

Ранее Трамп заявил, что хотел бы еще раз выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США, но избираться на третий срок ему не позволяет законодательство страны. До этого он говорил, что у него есть право на третий срок, поскольку демократы "мошенничали напропалую при втором сроке".

Трамп также отметил, что пока конкретной кандидатуры на пост президента США пока нет. Что касается вице-президента Джея Ди Вэнса, то, по словам Трампа, он может и отказаться от борьбы за президентское кресло.