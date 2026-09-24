Губернатор Калифорнии считает, что у демократов высокие шансы на выборах США РБК: Ньюсом заявил о высоких шансах демократов на выборах президента США

Москва24 сен Вести.Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом оценивает шансы Демократической партии на победу на президентских выборах США в 2028 году как очень высокие. Об этом он заявил РБК на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

При этом собственные перспективы возможного участия в кампании он комментировать не стал, хотя его называют одним из претендентов на выдвижение от демократов в 2028 году.

Оставлю это более объективным умам. Это решит судьба. Это решат люди сказал Ньюсом

О шансах партии в целом Ньюсом высказался увереннее, заявив, что они "зашкаливают". Свой прогноз он связал с политикой президента Дональда Трампа и текущими результатами Республиканской партии.

Губернатор Калифорнии также ожидает поражение республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс, которые пройдут 3 ноября 2026 года. На них будут переизбраны все 435 членов Палаты представителей и около трети Сената.

Он также допустил наличие запроса на импичмент президента Дональда Трампа внутри Демократической партии, но усомнился в целесообразности инициативы без необходимых 60 голосов в Сенате. Ньюсом считает необходимым сосредоточиться на парламентском надзоре и расследовании предполагаемых нарушений со стороны Трампа, членов его семьи и ближайших соратников.

Ранее СМИ писали, что демократы намерены начать кампанию против Трампа и его окружения, если республиканцы победят на промежуточных выборах. Расследования могут коснуться бизнеса, финансовых схем и коррупции.