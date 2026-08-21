Богданов: сенатор от Джорджии легко разгромит Вэнса и Рубио на выборах-2028 Сенатор Оссофф мог бы легко обойти Вэнса и Рубио на выборах президента США

Москва21 авг Вести.Сенатор от Джорджии Джон Оссофф, реши он побороться за пост президента США на выборах в 2028 году, мог бы с легкостью обойти вице-президента США Джэй Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. Такое мнение высказал журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в своем канале в MAX.

Он привел результаты опроса Emerson College Polling, согласно которым Оссофф набирает 49% голосов против 44% у Вэнса. Против госсекретаря Марко Рубио его преимущество сокращается до 3%. По мнению аналитиков, победа Оссоффа на перевыборах в Сенат может повысить его национальную заметность.

Сам Оссофф, которому 39 лет, сейчас борется за переизбрание в Сенат и регулярно отвергает любые разговоры о президентской кампании. В июне он прямо заявил, что "не баллотируется в 2028 году" и "не имеет к этому интереса". Его внимание сосредоточено на Джорджии. Однако сильная победа на перевыборах могла бы резко повысить его национальную заметность и изменить разговоры внутри Демократической партии… Тем не менее результаты уже привлекают внимание: Оссофф, который публично отказывается от амбиций, показывает сильные цифры против двух главных потенциальных республиканских претендентов отметил журналист

Богданов также добавил, что, исходя из данных опроса, бывший министр транспорта Пит Буттиджич показал такой же 5процентный отрыв и от Вэнса, и от Рубио. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом тоже опережает Вэнса на пять пунктов, но его преимущество над Рубио сужается до двух. Бывший вице-президент Камала Харрис выигрывает у Вэнса, но проигрывает Рубио. Представитель Александрия Окасио-Кортес уступает обоим республиканцам.

По мнению журналиста, есть, о чем задуматься демократам, у которых серьезная проблема с новыми (и при этом не совсем радикальными) лидерами.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков допустил отказ Вэнса от участия в выборах президента США.