Трамп опубликовал ИИ-фото с раненым Хуангом с бюстгальтером в руках

Трамп выложил изображение раненого Хуанга с бюстгальтером в руках Трамп опубликовал ИИ-фото с раненым Хуангом с бюстгальтером в руках

Москва23 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети X сгенерированное искусственным интеллектом (ИИ) изображение с вернувшемся на пост гендиректора Nvidia предпринимателем Дженсеном Хуангом, которое содержит отсылку на покушение на убийство американского лидера в 2024 году.

Вместо оригинального снимка, на котором раненый пулей Трамп вскидывает кулак вверх в окружении телохранителей, появился Хуанг с бюстгальтером в руках. Он также изображен с ранением на лице. Позади него на месте американского флага на ИИ-снимке развевается полотно с логотипом Nvidia.

Настоящая фотография была сделана сразу после стрельбы на предвыборном митинге Трампа в городе Батлер в штате Пенсильвания. Тогда глава Белого дома был ранен 20-летним нападавшим в ухо.

В ноябре Хуанг оказался в центре громкого скандала из-за супружеской измены: его уличили в отношениях с китаянкой Элис Хуанг, которая, как полагают американские спецслужбы, работает на разведку КНР.

После сообщений об этом Хуанга отстранили от руководства Nvidia, однако в понедельник, 23 ноября, стало известно, что он вернется на пост гендиректора компании.

Трамп публично высказался в поддержку Хуанга, подчеркнув, что не считает, что его восстановление в должности будет угрожать национальной безопасности США.