Москва23 ноя Вести.Отстранение предпринимателя Дженсена Хуанга от руководства Nvidia и его последующее возвращение на пост CEO компании выглядит как спланированная операция, считает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

В беседе с изданием "Абзац" он отметил, что Хуанг "определяет компанию Nvidia, многое держалось всегда на его личном видении, на договоренностях с партнерами".

Без него капитализация компании падала так сильно и, судя по всему, кто-то на этом вольно или невольно нагреет руки, потому что уже на премаркете на 30% скакнули акции, и это не предел. Речь идет о том, что на таких скачках фондового рынка это триллион долларов. Кто-то обогатится неслыханно из ниоткуда сказал Муртазин

По его мнению, ситуация вокруг Хуанга похожа на спланированную выдумку. Эксперт также допустил, что на независимый совет директоров компании было оказано явное давление как при увольнении, так и при возвращении руководителя.

Ранее Nvidia сообщила о возвращении Хуанга на должность генерального директора корпорации спустя пару недель после того, как общественность узнала о его отношениях с китайской предпринимательницей Элис Хуанг, которую спецслужбы США подозревают в работе на разведку КНР.

Президент США Дональд Трамп выступил за возвращение Хуанга на пост CEO и заявил, что у американских властей нет причин полагать, что это представляет какую-либо угрозу национальной безопасности.

После новости о возвращении Хуанга в руководство Nvidia акции компании взлетели более чем на 30%.