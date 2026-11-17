Хуанг готов вернуться на пост гендиректора корпорации Nvidia WSJ: Дженсен Хуанг заявил, что готов вернуться на пост гендиректора Nvidia

Москва17 ноя Вести.Экс-глава американской корпорации Nvidia Дженсен Хуанг заверил, что готов вернуться на пост гендиректора компании, если совет директоров обратится к нему с такой просьбой. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Хуанг добавил, что уже получил множество обращений о возвращении от деловых партнеров, клиентов и инвесторов Nvidia.

Если совет директоров решит, что мое возвращение отражает интересы наших акционеров, сотрудников, компании и Америки, то для меня будет честью откликнуться на эти просьбы и вернуться на пост гендиректора цитирует Хуанга WSJ

Дженсен Хуанг и главный юрисконсульт Nvidia Тим Титер выступят перед Конгрессом США 1 и 2 декабря.

Хуанг оказался в центре скандала из-за романа с 42-летней китайской предпринимательницей Элис Хуанг, которую подозревают в связях со спецслужбами КНР. После скандала Хуанг покинул свой пост гендиректора и вышел из совета директоров Nvidia.

Предпринимателя поддержал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что Хуанг должен бороться за свою должность, а причастность Элис Хуанг к китайским спецслужбам не доказана.

Акции Nvidia резко потеряли в цене. Семь крупнейших акционеров корпорации понесли убытки и временно потеряли свои места в списке миллиардеров.