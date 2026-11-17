Москва17 нояВести.Экс-глава американской корпорации Nvidia Дженсен Хуанг заверил, что готов вернуться на пост гендиректора компании, если совет директоров обратится к нему с такой просьбой. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).
Хуанг добавил, что уже получил множество обращений о возвращении от деловых партнеров, клиентов и инвесторов Nvidia.
Если совет директоров решит, что мое возвращение отражает интересы наших акционеров, сотрудников, компании и Америки, то для меня будет честью откликнуться на эти просьбы и вернуться на пост гендиректорацитирует Хуанга WSJ
Дженсен Хуанг и главный юрисконсульт Nvidia Тим Титер выступят перед Конгрессом США 1 и 2 декабря.
Хуанг оказался в центре скандала из-за романа с 42-летней китайской предпринимательницей Элис Хуанг, которую подозревают в связях со спецслужбами КНР. После скандала Хуанг покинул свой пост гендиректора и вышел из совета директоров Nvidia.
Предпринимателя поддержал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что Хуанг должен бороться за свою должность, а причастность Элис Хуанг к китайским спецслужбам не доказана.
Акции Nvidia резко потеряли в цене. Семь крупнейших акционеров корпорации понесли убытки и временно потеряли свои места в списке миллиардеров.