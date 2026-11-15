Москва15 нояВести.Ушедший со скандалом с поста гендиректора Nvidia Дженсен Хуанг обсуждает возможность возвращения в компанию на прежнее место, пишет газета Financial Times со ссылкой на множество источников.
Хуанг ушел в отставку на фоне скандала вокруг его любовниц и сообщений о близких отношениях с предполагаемой китайской шпионкой.
Дженсен Хуанг рассматривает возможность возвращения на пост генерального директора Nvidia. Хуанг обсуждал такой вариант со своими доверенными лицамиговорится в публикации
Как рассказал изданию один из соратников опального экс-гендиректора, "союзники" создают "штаб" из руководителей компаний Кремниевой долины, чтобы добиваться возвращения бывшего главы Nvidia и заручиться поддержкой Белого дома.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент посоветовал Nvidia искать нового руководителя вне компании.
Петицию в защиту Хуанга подписали Илон Маск и еще 108 тыс. человек