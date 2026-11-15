Илон Маск и еще 108 тыс. человек подписали петицию в защиту Хуанга Петиция за возвращение Дженсена Хуанга в Nvidia собрала более 108 тыс. подписей

Москва15 ноя Вести.Петиция с требованием вернуть Дженсена Хуанга на пост гендиректора Nvidia к вечеру субботы, 14 ноября, собрала более 108 тыс. подписей, среди которых — миллиардер Илон Маск и глава платформы разработки ПО Replit Амджад Масад, сообщает Business Insider. Оба продвигали ее в X.

Нам не предъявили доказательств, подтверждающих обвинение в шпионаже. За тридцать три года, отданных NVIDIA целиком, Дженсен заслуживает надлежащей правовой процедуры, а не суда толпы говорится в открытом письме совету директоров от организаторов кампании "Поддержи Дженсена" (Stand with Jensen)

По данным сайта кампании, подписи оставили свыше 58 тыс. акционеров, более 5,6 тыс. действующих сотрудников Nvidia и 1 тыс. бывших. Среди подписавших — глава аэрокосмической компании Boom Supersonic Блейк Шолл и руководитель венчурной компании Y Combinator Гэрри Тан. При этом организаторы признали наличие фальшивок в списке и заявили в X, что работают над их удалением.

Совет директоров Nvidia на этой неделе объявил о проверке того, не является ли Хуанг "целью иностранных спецслужб", после того как тот в письме сотрудникам признал внебрачную связь. Затем он ушел в отставку после сообщений о еще одной связи — с топ-менеджером компании, а временным гендиректором назначили исполнительного вице-президента и финдиректора Колетт Кресс.

В октябре The New York Times сообщала о "близких отношениях" гдавы Nvidia с Элис Хуан из сингапурской Megaspeed, которую американская разведка заподозрила в работе на Китай; Пекин это отвергает, а генпрокурор Тодд Бланш в четверг заявил, что Минюст выводов на этот счет не сделал.

Организаторы "Поддержи Дженсена" настаивают, чтобы Хуанг оставался гендиректором до завершения проверки, и требуют от совета раскрыть ее рамки и сроки. Совет заявил, что рассмотрит как внешних, так и внутренних кандидатов.