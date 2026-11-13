Москва13 нояВести.Axios назвал возможных кандидатов на пост главы Nvidia после ухода Дженсена Хуанга, который покинул должность генерального директора в четверг на фоне сообщений о нескольких внебрачных связях. Список по состоянию на 12 ноября 2026 года включает 11 имен — как действующих сотрудников компании, так и внешних руководителей.
Среди действующих сотрудников Nvidia издание называет исполняющую со вчерашнего дня обязанности генерального директора Колетт Кресс, соучредителя компании Криса Малаховски, вице-президента по работе с облачными операторами (hyperscale) Иэна Бака и Мэдисон Хуанг, дочь Дженсена Хуанга.
В числе внешних кандидатов — глава AMD Лиза Су, бывший генеральный директор Intel Пэт Гелсингер, руководитель ARM Рене Хаас, глава Google Cloud Томас Куриан, экс-глава Apple Тим Кук, директор по аппаратному обеспечению Apple Джонни Сруджи и генеральный директор Palo Alto Networks Никеш Арора.
Совет директоров Nvidia ранее сообщил, что рассмотрит как внутренних, так и внешних претендентов на пост главы компании. Колетт Кресс была назначена исполняющей обязанности CEO в четверг, сразу после ухода Хуанга, а давний член совета Харви Джонс возглавил совет директоров.
Сам Хуанг публично никогда не называл имя преемника. В интервью Bloomberg, записанном в октябре и опубликованном в четверг, он выражал надежду, что следующий генеральный директор Nvidia уже работает в компании.