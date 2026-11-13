СМИ: преемника Хуанга на посту главы Nvidia выбирают из 11 человек Axios назвал 11 кандидатов на пост главы Nvidia после ухода Хуанга

Москва13 ноя Вести.Axios назвал возможных кандидатов на пост главы Nvidia после ухода Дженсена Хуанга, который покинул должность генерального директора в четверг на фоне сообщений о нескольких внебрачных связях. Список по состоянию на 12 ноября 2026 года включает 11 имен — как действующих сотрудников компании, так и внешних руководителей.

Среди действующих сотрудников Nvidia издание называет исполняющую со вчерашнего дня обязанности генерального директора Колетт Кресс, соучредителя компании Криса Малаховски, вице-президента по работе с облачными операторами (hyperscale) Иэна Бака и Мэдисон Хуанг, дочь Дженсена Хуанга.

В числе внешних кандидатов — глава AMD Лиза Су, бывший генеральный директор Intel Пэт Гелсингер, руководитель ARM Рене Хаас, глава Google Cloud Томас Куриан, экс-глава Apple Тим Кук, директор по аппаратному обеспечению Apple Джонни Сруджи и генеральный директор Palo Alto Networks Никеш Арора.

Совет директоров Nvidia ранее сообщил, что рассмотрит как внутренних, так и внешних претендентов на пост главы компании. Колетт Кресс была назначена исполняющей обязанности CEO в четверг, сразу после ухода Хуанга, а давний член совета Харви Джонс возглавил совет директоров.

Сам Хуанг публично никогда не называл имя преемника. В интервью Bloomberg, записанном в октябре и опубликованном в четверг, он выражал надежду, что следующий генеральный директор Nvidia уже работает в компании.