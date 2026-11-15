Бывший гендиректор Nvidia Хуанг участвует в поиске своего преемника WP: экс-глава Nvidia Хуанг участвует в поисках преемника на пост гендиректора

Москва15 ноя Вести.Основатель и бывший генеральный директор корпорации Nvidia Дженсен Хуанг принимает участие в отборе кандидатов на освободившийся пост руководителя компании. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на информированный источник.

По данным издания, неожиданный уход управленца, который годами позиционировал себя как незаменяемого, создал серьезные сложности для бизнеса.

Хотя Хуанг и старается не привлекать внимания, он принимает участие в процессе [подбора] и связался по меньшей мере с одним кандидатом говорится в материале

Как подчеркивает газета, подбор кандидатуры осложняется жесткой централизацией власти внутри корпорации. Ранее порядка 60% персонала находились в прямом подчинении Хуанга, в совете директоров отсутствует председатель, а важные посты в структуре компании сохраняют двое сыновей экс-гендиректора.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Хуанг состоял в романтических отношениях с китайской предпринимательницей, которую подозревают в шпионаже в пользу Пекина. Возник скандал, после чего Хуанг ушел с поста гендиректора Nvidia и покинул совет директоров.