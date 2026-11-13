СМИ сообщили о потенциальном преемнике Хуанга в Nvidia FT: гендиректору Arm Хаасу предложили занять место Хуанга в Nvidia

Москва13 ноя Вести.Совет директоров Nvidia обратился к генеральному директору Arm Рене Хаасу с предложением возглавить компанию после отставки Дженсена Хуанга. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Издание подчеркивает, что Хаас работал в Nvidia с 2006 по 2013 год и продолжает поддерживать хорошие отношения с Хуангом.

Совет директоров Nvidia обратился к генеральному директору Arm Рене Хаасу в поисках потенциального преемника Дженсена Хуанга говорится в материале

Подчерчивается, что итоговое назначение Хааса не гарантировано, как и его согласие возглавить компанию.

Накануне Axios сообщил о 11 кандидатах на пост главы Nvidia. Хаас также был указан в материале портала.

Хуанг 12 ноября покинул свой пост и вышел из совета директоров компании. Временно исполняющей обязанности генерального директора была назначена финансовый директор Nvidia Колетт Кресс.