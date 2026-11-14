В Nvidia опровергли сообщения СМИ о переговорах с возможными преемниками Хуанга

В Nvidia заявили, что не ведут переговоры с возможными преемниками Хуанга В Nvidia опровергли сообщения СМИ о переговорах с возможными преемниками Хуанга

Москва14 ноя Вести.Американская компания Nvidia опровергла сообщения СМИ о том, что находится в стадии переговоров с возможными преемниками Дженсена Хуанга после его отставки.

В компании уточнили, что выбирают кадровое агентство, которое займется поиском кандидата на пост генерального директора.

Любые предположения касательно отдельных кандидатов, внутри компании или за ее пределами, являются преждевременными говорится в заявлении совета директоров Nvidia, которое приводит телеканал CNBC

Накануне газета Financial Times написала, что совет директоров Nvidia обратился к генеральному директору Arm Рене Хаасу с предложением возглавить компанию.

Ранее портал Wired сообщил, что сотрудники Nvidia единогласно отказались поддерживать идею об отставке Дженсена Хуанга. Еще до его отставки один из опытных инженеров компании опубликовал пост на внутреннем портале, в котором призвал совет директоров прислушаться к позиции команды