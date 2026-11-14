Москва14 нояВести.Американская компания Nvidia опровергла сообщения СМИ о том, что находится в стадии переговоров с возможными преемниками Дженсена Хуанга после его отставки.
В компании уточнили, что выбирают кадровое агентство, которое займется поиском кандидата на пост генерального директора.
Любые предположения касательно отдельных кандидатов, внутри компании или за ее пределами, являются преждевременнымиговорится в заявлении совета директоров Nvidia, которое приводит телеканал CNBC
Накануне газета Financial Times написала, что совет директоров Nvidia обратился к генеральному директору Arm Рене Хаасу с предложением возглавить компанию.
Ранее портал Wired сообщил, что сотрудники Nvidia единогласно отказались поддерживать идею об отставке Дженсена Хуанга. Еще до его отставки один из опытных инженеров компании опубликовал пост на внутреннем портале, в котором призвал совет директоров прислушаться к позиции команды